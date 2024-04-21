«Не хочу, чтобы меня оштрафовали». Ротенберг ответил на вопрос о реформе судейства в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на стал отвечать на вопрос от возможной судейской реформе, которую инициировали некоторые клубы КХЛ по ходу текущего плей-офф.

-Не могли бы прокомментировать судейскую реформу, которую СКА предлагает поддержать другим клубам?

-Этим вопросом занимается Александр Иванович Медведев, лучше спросить его об этом. Не хочу, чтобы меня оштрафовали, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Основная идея проекта реформирования организации судейства в том, что независимый судейский комитет будет подчиняться не руководству лиги, а Всероссийской коллегии судей. Он будет регулировать деятельность главного арбитра лиги и отчитываться перед советом директоров КХЛ, то есть клубам лиги.