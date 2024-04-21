Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов — о победе над «Айлендерс»: первые 40 минут матча мы играли неприемлемо

Кузнецов — о победе над «Айлендерс»: первые 40 минут матча мы играли неприемлемо
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов остался недоволен игрой «Харрикейнз» в первых двух периодах первого матча серии с «Айлендерс» (3:1).

«То, как мы играли первые 40 минут, это неприемлемо. Надо это обязательно исправить в следующем матче. Преимущество домашней площадки – это привилегия, и мы должны использовать это преимущество. Многое пошло не так [в первые 40 минут]. Они нас перебрасывали, были сильнее нас в некоторых аспектах. Но у нас очень хорошая команда, мы перестроились после 40 минут, и я счастлив, что в итоге мы одержали победу, это самое важное. Я променяю хорошую глянцевую игру на победу. Сегодня был такой матч.

Мой гол? Был хороший трафик, Варли не видел шайбу, поэтому я нанёс бросок. У меня был тяжёлый сезон, многое пошло не так. У меня появилась возможность взять свежий старт в первом матче плей-офф. Да, я набрал два очка, но я не доволен нашей игрой», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
Материалы по теме
Кузнецов проснулся! На нём ставили крест в Америке, а он по-геройски начал плей-офф НХЛ
Видео
Кузнецов проснулся! На нём ставили крест в Америке, а он по-геройски начал плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android