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Ротенберг: Толчинский и Грицюк — Пушкин и Лермонтов современного хоккея

Ротенберг: Толчинский и Грицюк — Пушкин и Лермонтов современного хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил нападающих петербургского клуба Сергея Толчинского и Арсения Грицюка с известнейшими поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.

-Вы назвали Александра Николаевича Мальцева Есениным от хоккея. А кто тогда Пушкин и Лермонтов?
-В современном хоккее Пушкин — Сергей Толчинский, а Лермонтов — Арсений Грицюк, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф СКА в первом раунде обыграл нижегородское «Торпедо», а во втором уступил «Автомобилисту».

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