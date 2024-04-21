Ротенберг: Толчинский и Грицюк — Пушкин и Лермонтов современного хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил нападающих петербургского клуба Сергея Толчинского и Арсения Грицюка с известнейшими поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.

-Вы назвали Александра Николаевича Мальцева Есениным от хоккея. А кто тогда Пушкин и Лермонтов?

-В современном хоккее Пушкин — Сергей Толчинский, а Лермонтов — Арсений Грицюк, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф СКА в первом раунде обыграл нижегородское «Торпедо», а во втором уступил «Автомобилисту».