Ротенберг: Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. Нужно задуматься

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, назвавшего современный хоккей в КХЛ скучным с недостатком комбинационной игры.

«Александр Николаевич Мальцев правильно сказал — тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил. Но нам нужно вместе задуматься об этом. Если такое говорит легенда советского хоккея, то нужно серьёзно подумать. Как в «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей, его культура. Просто в «Барселоне» придумали этот бренд, но у нас было то же самое. Мы должны играть в такой хоккей. Это в нашей ДНК, это наша культура. Об этом речь», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.