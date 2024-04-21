Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. Нужно задуматься

Ротенберг: Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. Нужно задуматься
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, назвавшего современный хоккей в КХЛ скучным с недостатком комбинационной игры.

«Александр Николаевич Мальцев правильно сказал — тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил. Но нам нужно вместе задуматься об этом. Если такое говорит легенда советского хоккея, то нужно серьёзно подумать. Как в «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей, его культура. Просто в «Барселоне» придумали этот бренд, но у нас было то же самое. Мы должны играть в такой хоккей. Это в нашей ДНК, это наша культура. Об этом речь», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Мальцев — о современном хоккее и КХЛ: скучно, скоро на волейбол будет похоже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android