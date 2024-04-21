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Ротенберг: Кучеров — олицетворение российского хоккея, он показывает это всему миру

Ротенберг: Кучеров — олицетворение российского хоккея, он показывает это всему миру
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ. Россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

-Вы часто высказываетесь об успехах российских хоккеистов за рубежом. Что можете сказать о последних достижениях Александра Овечкина и Никиты Кучерова?
-Поздравил и Сашу Овечкина, и Никиту Кучерова, постоянно с ними на связи. Очень уважаю этих ребят, они ведут наш хоккей за собой. Никита Кучеров — олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении, он показывает это всему миру. Физически он не такой, как Макдэвид. Но его игровое мышление, ум и сумасшедшее мастерство дают о себе знать. Его отлично воспитали в детстве, но Никита сделал себя сам. Он тренируется круглосуточно, это самый дисциплинированный игрок с умным профессиональным подходом к тренировочному процессу, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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