Глава судейско-экспертного комитета КХЛ оценил уровень арбитража в финале Кубка Гагарина

Бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что ему очень нравится игра в финале Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» и отметил высокий уровень арбитража матчей решающей серии сезона.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, во втором матче серии арбитры матча отменили гол «Локомотива» на последних секундах. После видеоповтора судьи определили, что голу ярославцев предшествовал пас рукой в зоне «Металлурга». «Локомотив» проиграл второй матч и уступает в серии со счётом 0-2 перед двумя домашними играми.