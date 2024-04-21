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Глава судейско-экспертного комитета КХЛ оценил уровень арбитража в финале Кубка Гагарина

Глава судейско-экспертного комитета КХЛ оценил уровень арбитража в финале Кубка Гагарина
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Бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что ему очень нравится игра в финале Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» и отметил высокий уровень арбитража матчей решающей серии сезона.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, во втором матче серии арбитры матча отменили гол «Локомотива» на последних секундах. После видеоповтора судьи определили, что голу ярославцев предшествовал пас рукой в зоне «Металлурга». «Локомотив» проиграл второй матч и уступает в серии со счётом 0-2 перед двумя домашними играми.

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