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Ротенберг ответил на вопрос, реально ли появление Кучерова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не отрицает возможного появления в будущем в составе петербургского клуба нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова. Россиянин стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.

— Геннадий Курдин сказал, что однажды Кучеров в СКА пойдёт за Кубком Гагарина. Насколько реален такой вариант?

— Всё возможно, всё возможно, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи». Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».