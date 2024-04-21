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Сможет ли «Вашингтон» выиграть первый матч серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Рейнджерс»?

Сможет ли «Вашингтон» выиграть первый матч серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Рейнджерс»?
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Вечером 21 апреля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» начнётся серия первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры противостояния запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем регулярном чемпионате «Рейнджерс» и «Вашингтон» провели четыре матча. Каждая из команд одержала по две победы. «Вашингтон» лишь в последнем матче регулярного чемпионата гарантировал себе участие в плей-офф. «Рейнджерс» же стали обладателями Президентского кубка, как победители регулярки НХЛ.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя первого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли «Вашингтон» выиграть первый матч серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Рейнджерс»?»

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