Сможет ли «Вашингтон» выиграть первый матч серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Рейнджерс»?

Вечером 21 апреля на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» начнётся серия первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры противостояния запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем регулярном чемпионате «Рейнджерс» и «Вашингтон» провели четыре матча. Каждая из команд одержала по две победы. «Вашингтон» лишь в последнем матче регулярного чемпионата гарантировал себе участие в плей-офф. «Рейнджерс» же стали обладателями Президентского кубка, как победители регулярки НХЛ.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя первого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли «Вашингтон» выиграть первый матч серии плей-офф НХЛ — 2024 с «Рейнджерс»?»