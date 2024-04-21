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Голкипер «Вашингтона»: брат сказал, что будет говорить со мной после первого раунда

Голкипер «Вашингтона»: брат сказал, что будет говорить со мной после первого раунда
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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен высказался о предстоящем противостоянии со своим братом защитником «Рейнджерс» Райаном Линдгреном в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Райан написал мне после победного матча с «Филадельфией»: «Отличная работа! Я поговорю с тобой после первого раунда». Я согласился с ним. На этом наше общение ограничилось. Теперь мы оба сконцентрированы на победе в этой серии», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка стал обладателем Президентского кубка как победитель регулярного чемпионата НХЛ.

Первый матч серии пройдёт сегодня вечером, 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Игра состоится на «Мэдисон Сквер Гарден».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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