Голкипер «Вашингтона»: брат сказал, что будет говорить со мной после первого раунда

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен высказался о предстоящем противостоянии со своим братом защитником «Рейнджерс» Райаном Линдгреном в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Райан написал мне после победного матча с «Филадельфией»: «Отличная работа! Я поговорю с тобой после первого раунда». Я согласился с ним. На этом наше общение ограничилось. Теперь мы оба сконцентрированы на победе в этой серии», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка стал обладателем Президентского кубка как победитель регулярного чемпионата НХЛ.

Первый матч серии пройдёт сегодня вечером, 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Игра состоится на «Мэдисон Сквер Гарден».