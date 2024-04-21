«Выдающийся хоккеист, умеющий играть в важных матчах». Защитник «Каролины» — о Кузнецове

Защитник «Каролины» Брэди Шей высоко оценил мастерство нападающего Евгения Кузнецова. В первом матче серии с «Айлендерс» (3:1) россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан первой звездой.

«Он выдающийся хоккеист, умеющий играть в важных матчах. Он доказал это в плей-офф в прошлом, и сегодня он сыграл для нас огромную роль. Очевидно, что его быстрая шайба на старте матча была очень важна.

Он один из самых мастеровитых и талантливых игроков, которых я когда-либо видел или с которыми играл. Так что надеюсь, что он сможет продолжить в том же духе. Он стал огромной частью нашей команды, и мы очень рады его видеть», — приводит слова Шея пресс-служба клуба.

Набрав два очка сегодня, Кузнецов вышел на второе место по количеству очков в дебютном матче для игрока за клуб в плей-офф НХЛ в истории франшизы.