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«Лада» продлила контракт с нападающим Ожигихиным

«Лада» продлила контракт с нападающим Ожигихиным
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Хоккейный клуб «Лада» подписал новое двухлетнее соглашение с нападающим Алексеем Ожигихиным.

«Алексей Ожигихин остаётся в «Ладе» – с нападающим заключён двусторонний контракт сроком на два сезона!» — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

26-летний форвард перешёл в тольяттинский клуб из СКА перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 34 матча и набрал свои первые очки в КХЛ. На его счету 6 (4+2) результативных баллов. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ожигихин участия не принимал, так как получил повреждение.
Всего в КХЛ игрок провёл 52 игры.

Напомним, «Лада» завершила свой кубковый путь в сезоне-2023/2024, проиграв в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счётом 1-4.

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