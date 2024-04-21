«Лада» продлила контракт с нападающим Ожигихиным

Хоккейный клуб «Лада» подписал новое двухлетнее соглашение с нападающим Алексеем Ожигихиным.

«Алексей Ожигихин остаётся в «Ладе» – с нападающим заключён двусторонний контракт сроком на два сезона!» — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

26-летний форвард перешёл в тольяттинский клуб из СКА перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 34 матча и набрал свои первые очки в КХЛ. На его счету 6 (4+2) результативных баллов. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ожигихин участия не принимал, так как получил повреждение.

Всего в КХЛ игрок провёл 52 игры.

Напомним, «Лада» завершила свой кубковый путь в сезоне-2023/2024, проиграв в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счётом 1-4.