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«Флорида» — «Тампа»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 19:30

«Флорида» — «Тампа»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 19:30
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В воскресенье, 21 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соперники будут играть на стадионе «Амерант Банк Арена» (США). Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это первый матч соперников в серии.

«Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.

Также стартовый матч серии и заключительную игру дня сегодня проведут«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, первые матчи Кубка Стэнли уже состоялись. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1. «Бостон Брюинз» одержал уверенную победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.

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