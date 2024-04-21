«Вашингтон» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 22:00

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В воскресенье, 21 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта игра станет первой для соперников в серии.

«Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

Напомним, первые матчи Кубка Стэнли уже состоялись. «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1. «Бостон Брюинз» одержал уверенную победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.