Главный тренер «Тампы» рассказал, ждать ли возвращения Сергачёва в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер перед стартом серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» рассказал о состоянии российского защитника Михаила Сергачёва.

«Джон Купер сказал, что у Михаила Сергачёва есть прогресс, но он всё ещё не готов играть за «Тампу»: «Интуиция подсказывает, что эта серия будет для него недосягаема. Если бы нам посчастливилось выиграть эту серию, мы бы начали это обсуждать», — написал в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Крис Кренн.

Серия с «Флоридой» начнётся сегодня, 21 апреля, на домашнем льду «Пантерз».

Напомним, вчера, 20 апреля, защитник провёл тренировку с командой в обычном, а не бесконтактном джерси впервые после серьёзной травмы и операции на левой ноге.