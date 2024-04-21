Фетисов ответил на слова Ротенберга о неинтересном хоккее в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о словах главного тренера СКА Романа Ротенберга, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играют в никому неинтересный хоккей.

«Лично мне хоккей в КХЛ интересен. Всё, что произошло в этом году в плане интереса, требуется нашей лиге. Речь даже не про стиль. Любой может обыграть любого, а интрига всегда есть. Нравится, не нравится – у каждого разные вкусы.

Ротенберг может построить команду, которая будет играть в том стиле, про который он говорит. Будем надеяться, что он сможет повторить путь советских тренеров. У него как у тренера ведущего клуба лиги как раз есть эти возможности. Если у него получится, то будем культивировать его стиль и радоваться успехам», – приводит слова Фетисова «Советский спорт».