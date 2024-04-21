Капитан «СКА-1946» рассказал, как с командой общается Роман Ротенберг

Нападающий «СКА-1946» Семён Синяткин после победы над «Локо» (2:1) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова рассказал об общении Романа Ротенберга с командой.
— Многие называли «СКА-1946» фаворитом и уже заранее отдавали Кубок. Это не расслабляет?
— Такого нет. Это финал, здесь все хотят выиграть, играют до конца. Такого быть не может.
— Вы успели поиграть во всёх трёх командах системы СКА в этом сезоне. Чувствуется ли разница?
— Хоккей есть хоккей, он везде одинаковый. Нужно выполнять свою работу всегда и везде, в любой лиге.
— Поддерживают ли вас из первой команды?
— Постоянно. За нами следят во всей вертикали команд, всё руководство. Все поддерживают и желают победы.
— Роман Ротенберг что-то отдельно говорит?
— Регулярно. Подсказывает после каждого матча. После финала, возможно, расскажу конкретнее, — сказал Синяткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.