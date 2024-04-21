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Капитан «СКА-1946» рассказал, как с командой общается Роман Ротенберг

Капитан «СКА-1946» рассказал, как с командой общается Роман Ротенберг
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Нападающий «СКА-1946» Семён Синяткин после победы над «Локо» (2:1) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова рассказал об общении Романа Ротенберга с командой.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локо
Ярославль
0:1 Коростелёв (Карпов, Зыков) – 02:40 (5x5)     1:1 Осипов (Коромыслов, Короткий) – 45:29 (5x5)     2:1 Коромыслов (Короткий, Осипов) – 47:56 (5x5)    

— Многие называли «СКА-1946» фаворитом и уже заранее отдавали Кубок. Это не расслабляет?

— Такого нет. Это финал, здесь все хотят выиграть, играют до конца. Такого быть не может.

— Вы успели поиграть во всёх трёх командах системы СКА в этом сезоне. Чувствуется ли разница?

— Хоккей есть хоккей, он везде одинаковый. Нужно выполнять свою работу всегда и везде, в любой лиге.

— Поддерживают ли вас из первой команды?

— Постоянно. За нами следят во всей вертикали команд, всё руководство. Все поддерживают и желают победы.

Роман Ротенберг что-то отдельно говорит?

— Регулярно. Подсказывает после каждого матча. После финала, возможно, расскажу конкретнее, — сказал Синяткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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