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Капитан «СКА-1946» рассказал, как с командой общается Роман Ротенберг

Нападающий «СКА-1946» Семён Синяткин после победы над «Локо» (2:1) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова рассказал об общении Романа Ротенберга с командой.

— Многие называли «СКА-1946» фаворитом и уже заранее отдавали Кубок. Это не расслабляет?

— Такого нет. Это финал, здесь все хотят выиграть, играют до конца. Такого быть не может.

— Вы успели поиграть во всёх трёх командах системы СКА в этом сезоне. Чувствуется ли разница?

— Хоккей есть хоккей, он везде одинаковый. Нужно выполнять свою работу всегда и везде, в любой лиге.

— Поддерживают ли вас из первой команды?

— Постоянно. За нами следят во всей вертикали команд, всё руководство. Все поддерживают и желают победы.

— Роман Ротенберг что-то отдельно говорит?

— Регулярно. Подсказывает после каждого матча. После финала, возможно, расскажу конкретнее, — сказал Синяткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.