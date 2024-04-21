Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин увиделся с легендой «Рейнджерс» Лундквистом перед матчем плей-офф

В воскресенье, 21 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во время разминки перед игрой капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с легендарным голкипером «синерубашечников» Хенриком Лундквистом. Они перекинулись парой фраз, Овечкин сделал шведскому экс-хоккеисту комплимент. Видео этого момента опубликовала пресс-служба «столичных».

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.