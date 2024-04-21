17 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в первом матче плей-офф НХЛ
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На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5) 1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5) 2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4) 3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en) 3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)
Заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Мэттью Ткачук, на счету которого также голевой пас. Результативную передачу отдал Густав Форслинг, ассистентский дубль на счету Александра Баркова.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 17 спасений и помог своей команде выиграть.
У «Тампы» отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Никита Кучеров отметился результативной передачей, так же как и Брейден Пойнт.
Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0.
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