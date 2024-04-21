17 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в первом матче плей-офф НХЛ

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На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.

Заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Мэттью Ткачук, на счету которого также голевой пас. Результативную передачу отдал Густав Форслинг, ассистентский дубль на счету Александра Баркова.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 17 спасений и помог своей команде выиграть.

У «Тампы» отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Никита Кучеров отметился результативной передачей, так же как и Брейден Пойнт.

Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0.