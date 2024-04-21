Овечкин обошёл легенду и 10-кратного обладателя Кубка Стэнли по матчам в плей-офф НХЛ

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт 0:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Этот матч плей-офф стал для российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 148-м в карьере в НХЛ.

Он обошёл по количеству кубовых встреч Ивана Курнуайе — 10-кратного обладателя Кубка Стэнли (1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979) и легендарного форварда Мартена Желину.

Теперь Овечкин занимает 101-е место в истории лиги по этому показателю.