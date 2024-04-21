Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал первый период матча с «Рейнджерс»

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 0:0.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о том, как его команда проводит стартовый отрезок.

— Я думаю, мы хорошо справляемся. Атмосфера на стадионе просто наэлектризована.

— Какой совет вы можете дать молодым игрокам?

— Играйте уверенно, без колебания, — сказал Карбери по ходу матча.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.