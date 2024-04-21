Панарин забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ. Видео

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев ледовой площадки.

Автором второй заброшенной шайбы серии стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Голевые передачи на свой счёт записали Винсент Трочек и Алекси Лафреньер.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.