«Рейнджерс» в игре с «Вашингтоном» установили лучший результат клуба в плей-офф в XXI веке

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» установила клубный рекорд XXI века в плей-офф в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который в настоящий момент проходит на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Коллектив забросил три шайбы всего за 126 секунд игрового времени. На 25-й минуте результативными бросками отметились канадец Мэтт Ремпе и россиянин Артемий Панарин, а на 26-й минуте гол забил американец Джимми Веси.

Отметим, что лучший результат был установлен в полуфинале дивизиона 1986 года — 38 секунд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».