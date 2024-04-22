Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» в игре с «Вашингтоном» установили лучший результат клуба в плей-офф в XXI веке

«Рейнджерс» в игре с «Вашингтоном» установили лучший результат клуба в плей-офф в XXI веке
Комментарии

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» установила клубный рекорд XXI века в плей-офф в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который в настоящий момент проходит на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Коллектив забросил три шайбы всего за 126 секунд игрового времени. На 25-й минуте результативными бросками отметились канадец Мэтт Ремпе и россиянин Артемий Панарин, а на 26-й минуте гол забил американец Джимми Веси.

Отметим, что лучший результат был установлен в полуфинале дивизиона 1986 года — 38 секунд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android