Ремпе стал первым с 2011 года игроком «Рейнджерс», забившим в дебютной игре плей-офф

Американский нападающий Мэтт Ремпе, открывший счёт в матче 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз», вошёл в историю клуба.

21-летний игрок стал первым с 2011 года, кто смог забросить шайбу в своей первой игре плей-офф. после Мэтта Гилроя в первой игре четвертьфинала Конференции – 2011.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».