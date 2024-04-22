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Первый матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» закончился стычкой, трёх игроков удалили до конца

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

В концовке матча произошла стычка, в которой поучаствовали Дилан Макилрат, Том Уилсон и Брэйден Шнайдер. За минуту до финальной сирены игроки получили дисциплинарные штрафы и были отправлены в раздевалки.

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Отметим, что в этой встрече голом отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.