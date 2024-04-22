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Статистика Александра Овечкина в проигранном матче первого раунда с «Рейнджерс»

Статистика Александра Овечкина в проигранном матче первого раунда с «Рейнджерс»
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Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут 36 секунд с показателем полезности «-1», не нанёс ни одного броска в створ ворот, не отметился результативным действием и выполнил два силовых приёма.

Отметим, что в этой встрече голом отметился российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

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