Наместников отметился первым голом в текущем плей-офф НХЛ

В данный момент в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». Идёт первый период, счёт 3:3.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и оформил первый гол в текущем плей-офф. Ему ассистировал Алекс Иафалло.

В этом сезоне 31-летний Наместников принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забил 11 голов и записал на свой счёт 26 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков при коэффициенте полезности «+17».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».