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Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз 4:2, как сыграли, победил Ванкувер Кэнакс, результат матча плей-офф НХЛ, 22 апреля

Передача Никиты Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф НХЛ
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Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Цукер (Йози, Янковски) – 16:15 (5x5)     1:1 Линдхольм (Джошуа, Задоров) – 20:47 (5x5)     1:2 О'Райлли (Нюквист, Форсберг) – 30:44 (5x4)     2:2 Зутер (Бёзер, Хьюз) – 48:59 (5x5)     3:2 Джошуа (Гарланд, Хьюз) – 49:11 (5x5)     4:2 Джошуа (Блюгерс, Миллер) – 58:32 (en)    

В составе победителей голами отметились Элиас Линдхольм, Куинн Хьюз и Дакота Джошуа (2+1). Российский защитник Никита Задоров записал на свой счёт голевую передачу. Также результативные передачи у Брока Бёзера, Филипа Гронека, Теодора Блюгерса, Джея Ти Миллера и Конора Гарланда.

За «Нэшвилл» забрасывали Джейсон Цукер и Райан О'Райлли. Ассистировали им Роман Йози, Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке, в активе команды 99 баллов.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Ванкувере, начало — 5:00 мск.

Календарь плей-офф НХЛ
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Трогательное видео Задорова с дочкой:

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