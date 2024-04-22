Передача Никиты Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф НХЛ

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Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Гости одержали победу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Элиас Линдхольм, Куинн Хьюз и Дакота Джошуа (2+1). Российский защитник Никита Задоров записал на свой счёт голевую передачу. Также результативные передачи у Брока Бёзера, Филипа Гронека, Теодора Блюгерса, Джея Ти Миллера и Конора Гарланда.

За «Нэшвилл» забрасывали Джейсон Цукер и Райан О'Райлли. Ассистировали им Роман Йози, Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции со 109 очками. «Нэшвилл» расположился на шестой строчке, в активе команды 99 баллов.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Ванкувере, начало — 5:00 мск.

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