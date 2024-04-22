Макар — в шаге от исторического рекорда «Колорадо», принадлежащего Озолиньшу

Этой ночью прошёл первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.
Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече голом и двумя результативными передачами. Эта шайба стала 17-й в карьере 25-летнего канадца в рамках плей-офф НХЛ. Этот результат помог Макару обойти Роба Блэйка (16) и выйти на второе место в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» по голам в Кубке Стэнли среди защитников. Всего лишь на одну шайбу Макар отстаёт от Сандиса Озолиньша (18), которому и принадлежит рекорд франшизы всех времён по этому показателю.
В завершившемся регулярном чемпионате Макар провёл 78 матчей, в которых набрал 93 (22+71) очка.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Виннипеге.
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