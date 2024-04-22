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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля
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Сегодня, 22 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда и повели в серии 1-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5)     1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5)     2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)     3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en)     3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)    

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1 и повёл в серии 1-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5)     1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5)     2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5)     2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5)     2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5)     3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)     4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5)     5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5)     6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4)     6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4)     7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5)     7:5 Макар – 52:24 (5x4)     7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5)    
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Цукер (Йози, Янковски) – 16:15 (5x5)     1:1 Линдхольм (Джошуа, Задоров) – 20:47 (5x5)     1:2 О'Райлли (Нюквист, Форсберг) – 30:44 (5x4)     2:2 Зутер (Бёзер, Хьюз) – 48:59 (5x5)     3:2 Джошуа (Гарланд, Хьюз) – 49:11 (5x5)     4:2 Джошуа (Блюгерс, Миллер) – 58:32 (en)    
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