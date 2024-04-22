Впервые с 1970 года первые шесть матчей на старте плей-офф НХЛ выиграли хозяева

Сегодня прошёл второй игровой день первого раунда плей-офф НХЛ. Впервые с 1970 года первые шесть матчей на старте плей-офф НХЛ выиграли хозяева.

Победы одержали «Каролина» (в игре с «Айлендерс»), «Бостон» (с «Торонто»), «Флорида» (с «Тампой»), «Рейнджерс» (с «Вашингтоном»), «Виннипег» (с «Колорадо») и «Ванкувер» (с «Нэшвиллом»). Этот случай стал первым с 1970 года и пятым в истории НХЛ. Ранее минимум шесть матчей со старта плей-офф забивали – в 1965 году (10 побед), 1959-м (9), 1962-м (8) и 1970-м (8).

Завтра, 23 апреля, пройдут ещё четыре матча плей-офф. Вторые матчи в сериях проведут «Бостон» с «Торонто» и «Каролина» с «Айлендерс». Первые матчи серии пройдут между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом», «Далласом» и «Вегасом».