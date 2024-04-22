«Колорадо» не выиграл лишь по одной причине». Журналист НХЛ раскритиковал игру Георгиева

Журналист НХЛ Иван Раваль раскритиковал игру вратаря «Колорадо» Александра Георгиева в первом матче серии с «Виннипегом» (6:7). Россиянин пропустил семь голов, отразив лишь 16 бросков. Сменщик россиянина Юстус Аннунен заболел, и запасным вратарём «Эвеланш» был Арвид Хольм, не имеющий опыта игры в НХЛ.

«Ни одна команда в мире не сможет выиграть матч, если её вратарь отбивает лишь 69,6% в плей-офф. «Колорадо Эвеланш» старался изо всех сил, но невозможно победить с такой вратарской игрой, которая настолько плоха. Георгиев проиграл своей команде игру. Вот и всё, что нужно знать.

Никто из игроков не бросил в Георгиева камень после игры, но видно, что они теряют к нему доверие. Как они могли этого не сделать? После четвёртого гола Девон Тэйвз посмотрел на Георгиева примерно полсекунды. Я не знаю, сказал ли он что-нибудь, но это было похоже на то, как если бы защитник посмотрел на своего вратаря и подумал: «Может, ты сделаешь для нас хоть один большой сейв?» На тот момент он пропустил уже четыре гола всего за 10 бросков. Дальше ситуация не улучшилась.

Все знали, что Георгиев будет играть всю игру, какой бы плохой она ни была. Даже Георгиев после игры признался, что знал. Юстус Аннунен пропустил утреннюю тренировку из-за болезни и не смог сыграть. В результате Арвид Хольм, за плечами которого не было ни одного матча в НХЛ, стал дублёром Георгиева. Они не собирались выпускать его на лёд, как бы плохо ни складывалась игра.

И всё же «Эвеланш» позволили нанести всего 23 броска по своим воротам. Они сыграли достаточно хорошо, чтобы выиграть эту игру, и я не знаю, может ли кто-нибудь в этом сомневаться. Они этого не сделали, и есть только одна причина почему. Будет ли Георгиев играть в следующем матче? Если Аннунен будет здоров, я не уверен, что Георгиев появится в воротах», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.

Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Виннипеге.