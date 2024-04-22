«Забудем эту игру и пойдём дальше». Овечкин — о поражении в первом матче от «Рейнджерс»
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражении в первом матче серии первого раунда плей-офф от «Рейнджерс» (1:4).
«Первый период мы провели нормально, а во втором периоде допустили пару ошибок, за которые соперник наказал нас и забил голы. Мы понимаем, что сейчас идёт плей-офф и всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и будем двигаться дальше», – цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут 36 секунд с показателем полезности «-1», не нанёс ни одного броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и выполнил два силовых приёма.
Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5) 2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5) 3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5) 3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5) 4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)
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