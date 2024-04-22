«Забудем эту игру и пойдём дальше». Овечкин — о поражении в первом матче от «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражении в первом матче серии первого раунда плей-офф от «Рейнджерс» (1:4).

«Первый период мы провели нормально, а во втором периоде допустили пару ошибок, за которые соперник наказал нас и забил голы. Мы понимаем, что сейчас идёт плей-офф и всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и будем двигаться дальше», – цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут 36 секунд с показателем полезности «-1», не нанёс ни одного броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и выполнил два силовых приёма.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.