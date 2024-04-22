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Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе поделился эмоциями от первого в карьере матча плей-офф НХЛ

Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе поделился эмоциями от первого в карьере матча плей-офф НХЛ
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21-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе поделился эмоциями от первого в карьере матча плей-офф НХЛ, в котором его команда дома оказалась сильнее «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Форвард стал автором первой заброшенной шайбы в матче.

«Я всегда буду это помнить. Это было потрясающе. На самом деле я нервничал перед матчем, а потом услышал толпу. Это была мечта, сбывшаяся. Это было нереально… Я знаю свою игру. Я знаю, что могу хорошо кататься на коньках и играть в силовой хоккей. Я доволен тем, как прошёл сегодняшний вечер», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.

Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, за свои 18 сыгранных на данный момент матчей в лиге запомнился целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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