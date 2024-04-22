Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе поделился эмоциями от первого в карьере матча плей-офф НХЛ

21-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе поделился эмоциями от первого в карьере матча плей-офф НХЛ, в котором его команда дома оказалась сильнее «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Форвард стал автором первой заброшенной шайбы в матче.
«Я всегда буду это помнить. Это было потрясающе. На самом деле я нервничал перед матчем, а потом услышал толпу. Это была мечта, сбывшаяся. Это было нереально… Я знаю свою игру. Я знаю, что могу хорошо кататься на коньках и играть в силовой хоккей. Я доволен тем, как прошёл сегодняшний вечер», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.
Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, за свои 18 сыгранных на данный момент матчей в лиге запомнился целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.
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