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Главный тренер «Рейнджерс» оценил победу в первом матче серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Рейнджерс» оценил победу в первом матче серии с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу в первом матче серии с «Вашингтоном» (4:1).

«Мы хорошо отыграли в обороне в первом периоде. В перерыве мы обсудили нашу игру в атаке и внесли коррективы. «Кэпиталз» играли в вязкий хоккей, и мы знали, что это произойдёт. Гол Ремпе придал команде энергии и стал поворотным моментом в матче.

Мы здесь, чтобы выигрывать матчи, и поэтому хорошо, что у нас получилось выиграть первую игру серии. В плей-офф победы даются сложнее, и нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно концентрироваться на каждый отдельный матч и думать только про одну игру. Хорошо, что сегодня у нас это получилось», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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