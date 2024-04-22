Главный тренер «Рейнджерс» оценил победу в первом матче серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу в первом матче серии с «Вашингтоном» (4:1).

«Мы хорошо отыграли в обороне в первом периоде. В перерыве мы обсудили нашу игру в атаке и внесли коррективы. «Кэпиталз» играли в вязкий хоккей, и мы знали, что это произойдёт. Гол Ремпе придал команде энергии и стал поворотным моментом в матче.

Мы здесь, чтобы выигрывать матчи, и поэтому хорошо, что у нас получилось выиграть первую игру серии. В плей-офф победы даются сложнее, и нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно концентрироваться на каждый отдельный матч и думать только про одну игру. Хорошо, что сегодня у нас это получилось», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.