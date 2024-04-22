«Это было на грани фола». Карбери оценил момент с травмой защитника «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил эпизод с травмой защитника «Кэпиталз» Винсента Иорио. Игрок обороны получил травму после толчка на борт форварда «Рейнджерс» Алекси Лафреньера и покинул площадку до конца матча.

«Это было близко и на грани фола. Молодой игрок, мне его жаль, потому что перед столкновением он находился в трудном положении. Ему, вероятно, нужно было быстрее расставаться с шайбой и выпустить её из рук. Его положение тела на вытянутых руках было неустойчивым», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, первый матч серии закончился со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Нью-Йорке.