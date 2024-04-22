«Это было на грани фола». Карбери оценил момент с травмой защитника «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил эпизод с травмой защитника «Кэпиталз» Винсента Иорио. Игрок обороны получил травму после толчка на борт форварда «Рейнджерс» Алекси Лафреньера и покинул площадку до конца матча.
«Это было близко и на грани фола. Молодой игрок, мне его жаль, потому что перед столкновением он находился в трудном положении. Ему, вероятно, нужно было быстрее расставаться с шайбой и выпустить её из рук. Его положение тела на вытянутых руках было неустойчивым», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
Напомним, первый матч серии закончился со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Нью-Йорке.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5) 2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5) 3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5) 3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5) 4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)
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