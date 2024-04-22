Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было на грани фола». Карбери оценил момент с травмой защитника «Вашингтона»

«Это было на грани фола». Карбери оценил момент с травмой защитника «Вашингтона»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил эпизод с травмой защитника «Кэпиталз» Винсента Иорио. Игрок обороны получил травму после толчка на борт форварда «Рейнджерс» Алекси Лафреньера и покинул площадку до конца матча.

«Это было близко и на грани фола. Молодой игрок, мне его жаль, потому что перед столкновением он находился в трудном положении. Ему, вероятно, нужно было быстрее расставаться с шайбой и выпустить её из рук. Его положение тела на вытянутых руках было неустойчивым», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, первый матч серии закончился со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
Материалы по теме
Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»?
Видео
Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android