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Георгиев показал шестой худший результат среди россиян по проценту сейвов в матче плей-офф

Георгиев показал шестой худший результат среди россиян по проценту сейвов в матче плей-офф
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил семь шайб после 23 бросков, показав 69,6% отражённых бросков в первом матче серии плей-офф с «Виннипегом» (6:7). Этот результат является шестым худшим в истории среди российских голкиперов в матче плей-офф НХЛ.

Девять худших результатов по проценту отражённых бросков среди российских вратарей в плей-офф НХЛ:

1. 44,4% — Евгений Набоков (4/9), 2010.
2. 57,1% — Сергей Бобровский (4/7), 2011.
3. 64,3% — Сергей Бобровский (9/14), 2021.
4. 66,7% — Николай Хабибулин (8/12), 2004.
5. 69,2% — Сергей Бобровский (9/13), 2023.
6. 69,6% — Александр Георгиев (16/23), 2024.
7. 70,0% — Семён Варламов (7/10), 2020.
8. 71,4% — Евгений Набоков (20/28), 2002.
9. 72,2% — Илья Брызгалов (13/18), 2012.

После матча журналист «Колорадо» обрушился с критикой на игру российского вратаря. Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5)     1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5)     2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5)     2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5)     2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5)     3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)     4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5)     5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5)     6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4)     6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4)     7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5)     7:5 Макар – 52:24 (5x4)     7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5)    
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