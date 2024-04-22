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Георгиев показал шестой худший результат среди россиян по проценту сейвов в матче плей-офф

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил семь шайб после 23 бросков, показав 69,6% отражённых бросков в первом матче серии плей-офф с «Виннипегом» (6:7). Этот результат является шестым худшим в истории среди российских голкиперов в матче плей-офф НХЛ.

Девять худших результатов по проценту отражённых бросков среди российских вратарей в плей-офф НХЛ:

1. 44,4% — Евгений Набоков (4/9), 2010.

2. 57,1% — Сергей Бобровский (4/7), 2011.

3. 64,3% — Сергей Бобровский (9/14), 2021.

4. 66,7% — Николай Хабибулин (8/12), 2004.

5. 69,2% — Сергей Бобровский (9/13), 2023.

6. 69,6% — Александр Георгиев (16/23), 2024.

7. 70,0% — Семён Варламов (7/10), 2020.

8. 71,4% — Евгений Набоков (20/28), 2002.

9. 72,2% — Илья Брызгалов (13/18), 2012.

После матча журналист «Колорадо» обрушился с критикой на игру российского вратаря. Второй матч серии пройдёт в ночь на 24 апреля.