«Локомотив» стоит перед обрывом». Пашков — об ожиданиях от третьего матча финала КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом». Текущий счёт в серии — 2-0 в пользу магнитогорцев. Третий матч противостояния пройдёт сегодня, 22 апреля, в Ярославле и начнётся в 19:00 мск.

«Третий матч очень важен, «Локомотив» стоит перед обрывом. Третья встреча может лишить ярославцев надежд, ведь, как часто бывает, 0-3 в серии из семи игр кончается проигрышем. Сегодня нас ждёт ожесточённое сражение, посмотрим. Многое будет зависеть от судей», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.