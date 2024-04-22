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«Локомотив» стоит перед обрывом». Пашков — об ожиданиях от третьего матча финала КХЛ

«Локомотив» стоит перед обрывом». Пашков — об ожиданиях от третьего матча финала КХЛ
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом». Текущий счёт в серии — 2-0 в пользу магнитогорцев. Третий матч противостояния пройдёт сегодня, 22 апреля, в Ярославле и начнётся в 19:00 мск.

«Третий матч очень важен, «Локомотив» стоит перед обрывом. Третья встреча может лишить ярославцев надежд, ведь, как часто бывает, 0-3 в серии из семи игр кончается проигрышем. Сегодня нас ждёт ожесточённое сражение, посмотрим. Многое будет зависеть от судей», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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