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Глотов — о финале Кубка Гагарина: тяжело смотреть, СКА должен был там находиться

Глотов — о финале Кубка Гагарина: тяжело смотреть, СКА должен был там находиться
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Нападающий СКА Василий Глотов высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом» и заявил, что ему тяжело видеть, как другие команды соревнуются за главный трофей. Петербургский клуб выбыл из борьбы за Кубок Гагарина во втором раунде, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

– Как оцените сезон СКА и свой лично?

– Для меня прогресс был. Команда – неудовлетворительно.

– Какую бы оценку поставили себе?

– Ой, это вопрос для журналистов, тренеров. Просто сделал шаг вперёд. Надо двигаться дальше.

– Следите за финалом Кубка Гагарина?

– Счёт смотрю. Мне тяжело смотреть, пока матчи. Хочется там находиться, а мы проиграли. Считаю, мы должны были там находиться, поэтому тяжело смотреть, – цитирует Глотова «ВсёПроСпорт».

26-летний форвард СКА набрал в плей-офф 10 (5+5) очков в 10 матчах. Третий матч финальной серии состоится сегодня, 22 апреля, в Ярославле. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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