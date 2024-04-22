Демко едва не повторил рекорд Брызгалова по проценту сейвов за 5 первых матчей плей-офф
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Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 4:2.
Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко отразил 20 бросков по воротам и пропустил две шайбы. Этот матч стал для голкипера лишь пятым в плей-офф НХЛ. За пять матчей Демко отразил 97,4% бросков. Этот результат стал вторым в истории НХЛ за первые пять матчей в карьере в плей-офф.
Лидером по этому показателю является российский вратарь Илья Брызгалов, который отразил 97,5% бросков в своих пяти первых матчах плей-офф НХЛ в карьере. Тройку замыкают вратари Кевин Уикс и Джейк Эттингер, отразившие 97,1% бросков.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Цукер (Йози, Янковски) – 16:15 (5x5) 1:1 Линдхольм (Джошуа, Задоров) – 20:47 (5x5) 1:2 О'Райлли (Нюквист, Форсберг) – 30:44 (5x4) 2:2 Зутер (Бёзер, Хьюз) – 48:59 (5x5) 3:2 Джошуа (Гарланд, Хьюз) – 49:11 (5x5) 4:2 Джошуа (Блюгерс, Миллер) – 58:32 (en)
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