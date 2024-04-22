Демко едва не повторил рекорд Брызгалова по проценту сейвов за 5 первых матчей плей-офф

Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко отразил 20 бросков по воротам и пропустил две шайбы. Этот матч стал для голкипера лишь пятым в плей-офф НХЛ. За пять матчей Демко отразил 97,4% бросков. Этот результат стал вторым в истории НХЛ за первые пять матчей в карьере в плей-офф.

Лидером по этому показателю является российский вратарь Илья Брызгалов, который отразил 97,5% бросков в своих пяти первых матчах плей-офф НХЛ в карьере. Тройку замыкают вратари Кевин Уикс и Джейк Эттингер, отразившие 97,1% бросков.