«Витязь» заключил новый контракт с капитаном Владимиром Галузиным

«Витязь» заключил новый контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение с капитаном команды рассчитано сроком на один сезон.

В сезоне-2023/2024 35-летний нападающий сыграл 49 матчей за «Витязь», в которых набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач. Следующий сезон станет для Владимира третьим в подмосковном клубе.

Всего в КХЛ форвард провёл 707 матчей, в которых набрал 272 очка — забросил 108 шайб и отдал 164 результативные передачи. За время своей долгой карьеры в Континентальной хоккейной лиге Галузин, помимо «Витязя», выступал за «Торпедо», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик», «Амур» и «Спартак».