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Назван окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне с Казахстаном и Беларусью

Назван окончательный состав сборной «Россия 25» на майские матчи со сборными Беларуси и Казахстана. Турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске.

Главным тренером сборной является Роман Ротенберг. Также в тренерский штаб сборной вошли Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, Максим Соколов, Юрий Ключников, Андрей Комиссаров.

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов, Евгений Волохин, Егор Заврагин.

Защитники: Егор Брютов, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Иван Выдренков, Артём Земчёнок, Никита Камалов, Илья Карпухин, Артемий Князев, Арсений Коромыслов, Максим Федотов, Фёдор Крощинский.

Нападающие: Виталий Абрамов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Прохор Полтапов, Дмитрий Рашевский, Максим Соркин, Сергей Толчинский, Артур Тянулин.

Отмечается, что команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки, которая продлится до 29 апреля.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил расширенный состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана.