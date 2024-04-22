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17 игроков СКА попали в окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне

17 игроков СКА попали в окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне
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17 игроков СКА попали в окончательный состав сборной «Россия 25» на майские матчи со сборными Беларуси и Казахстана. Всего в состав сборной попали 34 хоккеиста. Турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске.

Петербургский клуб в сборной представят:

вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов;

защитники: Максим Федотов, Артем Земчёнок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков;

нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьёв, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» также представляют специалисты СКА. Возглавляет сборную главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки к матчам, которая продлится до 29 апреля.

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