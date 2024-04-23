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Игрок «Автомобилиста» высказался о проведении матча со СКА сразу после трагедии в Москве

Игрок «Автомобилиста» высказался о проведении матча со СКА сразу после трагедии в Москве
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Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев высказался о ситуации с проведением четвёртого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (2:5), который состоялся на следующий день после трагедии в Москве.

«Произошла действительно страшная трагедия, но в ситуации с проведением того матча от нас ничего не зависело. Понятно, что, если нам скажут выходить и играть, значит, нужно выходить и играть. Для нас это был очень тяжёлый матч с психологической точки зрения. Но я уверен, что это был настолько же тяжёлый матч и для игроков СКА.

Не возникло опасения, что серия уходит из рук? Наверное, сдерживал тот факт, что мы изначально вели в серии 3-0, и это нас немного успокаивало. Но в то же время понимали, что одна осечка, вторая осечка – и можно легко потерять серию. Всё это мы прекрасно осознавали, поэтому серьёзно настраивались на пятый матч», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Баранцевым читайте на «Чемпионате»:
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
Эксклюзив
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
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