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Защитник «Питтсбурга» Карлссон сыграет на чемпионате мира за сборную Швеции

Защитник «Питтсбурга» Карлссон сыграет на чемпионате мира за сборную Швеции
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон приедет на чемпионат мира по хоккею — 2024, чтобы сыграть за национальную команду Швеции. Об этом сообщил журналист Миикка Лахтинен в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо Карлссона, состав Швеции пополнят защитник Расмус Далин и нападающий Виктор Олофссон из «Баффало Сэйбрз».

Также Лахтинен сообщил, что одноклубник Карлссона — Олли Мяяття — усилит национальную команду Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» расположился на 12-й строчке там же.

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