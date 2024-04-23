Капризов сделал выбор между Малкиным и Макдэвидом

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал выбор между форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Нет, я могу сказать что-то по игре, а так, конечно, я Малыча выберу. Я человека знаю лично… Если выбирать по игре, а не по человеческим качествам? Малыч, извини, братан. Макдэвид — человек один из лучших в мире. Хотя нет, я бы назвал Малыча. Он выиграл два Кубка Стэнли.

Нет, ну Макдэвид – он в поряде, что тут сказать… Посмотри, как он играет, каждый сезон по 100 с лишним очков набирает, по 120. В прошлом сезоне 153 очка за сезон набрал. С другой планеты человек», – сказал Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

По итогам регулярного чемпионата Малкин набрал 64 (20+47) очков. На счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: