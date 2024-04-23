Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов сделал выбор между Малкиным и Макдэвидом

Капризов сделал выбор между Малкиным и Макдэвидом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал выбор между форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Нет, я могу сказать что-то по игре, а так, конечно, я Малыча выберу. Я человека знаю лично… Если выбирать по игре, а не по человеческим качествам? Малыч, извини, братан. Макдэвид — человек один из лучших в мире. Хотя нет, я бы назвал Малыча. Он выиграл два Кубка Стэнли.

Нет, ну Макдэвид – он в поряде, что тут сказать… Посмотри, как он играет, каждый сезон по 100 с лишним очков набирает, по 120. В прошлом сезоне 153 очка за сезон набрал. С другой планеты человек», – сказал Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

По итогам регулярного чемпионата Малкин набрал 64 (20+47) очков. На счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Материалы по теме
Капризов: Кросби — один из моих любимых хоккеистов, но я выберу Овечкина

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android