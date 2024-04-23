27 сейвов Самсонова и передача Любушкина помогли «Торонто» обыграть «Бостон»

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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 27 сейвов. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» забивали Морган Гики и Давид Пастрняк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало – 02:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

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