Копитар вышел на чистое второе место в истории «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе второго периода хозяева впереди — 2:0.

В этом матче принимает участие нападающий гостей Анже Копитар, проводящий 93-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю словенский форвард вышел на чистое второе место в истории «Лос-Анджелеса», превзойдя целую группу хоккеистов, в которую входят голкипер Джонатан Куик, а также нападающие Дастин Браун и Дэйв Тэйлор (по 92).

Клубный рекорд по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли пока ещё принадлежит известному в прошлом нападающему Люку Робитайлу (94), которого 36-летний Копитар должен сначала догнать, а затем и обогнать в ходе серии с «Эдмонтоном».