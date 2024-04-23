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Копитар вышел на чистое второе место в истории «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

Копитар вышел на чистое второе место в истории «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ
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В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе второго периода хозяева впереди — 2:0.

В этом матче принимает участие нападающий гостей Анже Копитар, проводящий 93-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю словенский форвард вышел на чистое второе место в истории «Лос-Анджелеса», превзойдя целую группу хоккеистов, в которую входят голкипер Джонатан Куик, а также нападающие Дастин Браун и Дэйв Тэйлор (по 92).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5)     2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5)     3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5)     4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4)     4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5)    

Клубный рекорд по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли пока ещё принадлежит известному в прошлом нападающему Люку Робитайлу (94), которого 36-летний Копитар должен сначала догнать, а затем и обогнать в ходе серии с «Эдмонтоном».

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