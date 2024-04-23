Андерсен едва не повторил удивительное достижение Набокова в плей-офф 16-летней давности

Сегодня, 23 апреля, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи. Голкипер команды Фредерик Андерсен отыграл весь матч и завершил встречу всего с девятью отражёнными бросками.

34-летний вратарь стал первым голкипером за последние 16 лет, сумевшим одержать победу в матче плей-офф НХЛ, отразив при этом меньше 10 бросков. В 2008 году российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков одержал победу в четвёртом матче серии с «Калгари Флэймз» (3:2), отразив при этом всего восемь бросков.