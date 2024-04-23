Андерсен едва не повторил удивительное достижение Набокова в плей-офф 16-летней давности

Сегодня, 23 апреля, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи. Голкипер команды Фредерик Андерсен отыграл весь матч и завершил встречу всего с девятью отражёнными бросками.
34-летний вратарь стал первым голкипером за последние 16 лет, сумевшим одержать победу в матче плей-офф НХЛ, отразив при этом меньше 10 бросков. В 2008 году российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков одержал победу в четвёртом матче серии с «Калгари Флэймз» (3:2), отразив при этом всего восемь бросков.
- 23 апреля 2024
-
06:48
-
06:42
-
06:28
-
06:27
-
06:22
-
06:12
-
05:29
-
04:51
-
02:23
-
01:24
-
00:02
- 22 апреля 2024
-
23:50
-
23:25
-
23:15
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:28
-
22:18
-
22:12
-
22:08
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:27
-
21:10
-
20:45
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:42
-
19:29
-
19:19