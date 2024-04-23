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Тренер «Каролины» отреагировал на безумную волевую победу в матче с «Айлендерс»

Сегодня, 23 апреля «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

После окончания матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отреагировал на победу своего клуба. «Конечно, это был особенный вечер. Это одна из тех игр, о которых мы, вероятно, будем вспоминать еще долго», — заявил канадский специалист в интервью после матча.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

Таким образом, «Каролина» повела в серии со счётом 2:0. Первый матч закончился победой «ураганов» (3:1). Следующий матч состоится 26 апреля в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене».