Макдэвид повторил клубное достижение Коффи, Курри и Драйзайтля в розыгрышах Кубка Стэнли

Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче проходит второй период. Хозяева ведут со счётом 4:2.

По ходу встречи канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив три результативные передачи. Капитан «нефтяников» в пятый раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал как минимум три результативные передачи в одном матче, благодаря чему повторил клубное достижение Пола Коффи, Яри Курри и Леона Драйзайтля в розыгрышах Кубка Стэнли.

Первое место в истории «Эдмонтона» по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (19 матчей с 3+ передачами), второе — Марк Мессье (10 таких матчей).