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Макдэвид повторил клубное достижение Коффи, Курри и Драйзайтля в розыгрышах Кубка Стэнли

Макдэвид повторил клубное достижение Коффи, Курри и Драйзайтля в розыгрышах Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид
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Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче проходит второй период. Хозяева ведут со счётом 4:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5)     2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5)     3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5)     4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4)     4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5)     4:2 Байфилд (Кемпе) – 37:54 (5x5)    

По ходу встречи канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив три результативные передачи. Капитан «нефтяников» в пятый раз за карьеру в плей-офф НХЛ сделал как минимум три результативные передачи в одном матче, благодаря чему повторил клубное достижение Пола Коффи, Яри Курри и Леона Драйзайтля в розыгрышах Кубка Стэнли.

Первое место в истории «Эдмонтона» по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (19 матчей с 3+ передачами), второе — Марк Мессье (10 таких матчей).

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